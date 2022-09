Villeurbanne : déjà un préavis de grève au collège Jean-Macé

Un préavis a été déposé par les professeurs de l’établissement villeurbannais pour dénoncer la suppression d’un demi-poste de CPE et "le mépris dont fait preuve le rectorat" à leur égard.

Pour le SNES-FSU, il est inconcevable de devoir se contenter d’un seul CPE alors que "dans le même temps, le nombre d’élèves reste stable. La collègue en poste devra donc suivre seule 651 élèves contre 440 l’année passée".

"Si les plus en difficultés seront les plus pénalisés, c’est l’ensemble des élèves, des familles et des personnels qui sera impacté tant ce poste est clé dans le bon fonctionnement d’un établissement. Surtout que cette suppression intervient dans un contexte tendu : suite à la crise sanitaire, les difficultés économiques et sociales se sont accrues, le décrochage des élèves les plus fragiles s’accentue : forte hausse des retards, absences et rapports d’incident", poursuivent-ils dans un communiqué, promettant de tenir le piquet de grève lundi matin avant 8h si jamais la situation n’avait pas évolué favorablement d’ici là.