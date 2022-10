Emma Risson : une Lyonnaise lauréate du prix Jeune Talent de la fondation de l’Oreal

Pour Emma Risson, les 30 jours du mois d’octobre sont peu de choses au regard des années qu’elle a déjà passé à essayer de comprendre comment le cancer du sein échappe aux thérapies mises en place pour sauver la vie des femmes qui en sont frappées.

Mais le mois d’octobre 2022 restera probablement comme celui au cours duquel cette jeune Villeurbannaise formée "Aux Lazaristes" puis à la faculté de médecine de Lyon Est, a reçu le prix Jeune talent avec 34 autres jeunes femmes, prix décerné par la Fondation l’Oréal. En plus du montant du prix (15 000 €) qui va lui permettre – entre autre - de choisir les congrès en cancérologie qu’elle voudra suivre pendant les années à venir, Emma Risson a bénéficié d’une semaine de formation pour apprendre à mieux vulgariser ses recherches ou négocier avec des partenaires de santé.

Une semaine de formation offerte par la fondation, c’est encore plus court face à la course de fond qu’il faut mener contre le cancer du sein. Emma Risson a commencé tôt cette course.

Alors qu’elle est encore au lycée, elle hésite entre la recherche en biologie et la médecine. Ses deux parents sont scientifiques (statistiques et biologie) mais personne dans sa famille n’est médecin. Alors qu’elle se rend dans un salon d’orientation pour lycéens, un étudiant en médecine lui apprend qu’il est possible de mener les deux carrières sinon de front, du moins enchâssées. Emma a trouvé sa (double) voie : elle sera médecin ET biologiste.

Après une première année de médecine réussie elle s’inscrit pour un parcours renforcé en deuxième année qui lui fait suivre de la biologie des maths et de la physique en plus des cours de la fac de médecine. Elle bifurque alors et se lance dans un cursus de biologie qui la mènera jusqu’à une thèse réalisée entre New York et Lyon, sous la double direction du Pr Aguirre-Ghiso qui dirige un centre sur la dormance des cellules cancéreuses à New York et le Dr Véronique Maguer-Satta qui, à Lyon, dirige une équipe de recherche sur le cancer du sein (et qui a - elle aussi - reçu un prix ruban rose en octobre 2021).

Si au bout des quatre ans de recherche qu’Emma Risson a mené pour achever sa thèse de biologie, elle comprend mieux les mécanismes qui font que la moelle osseuse "accueille" des cellules secrètement cancéreuses qui ont réussi à échapper aux traitements chargés de les détruire et qui – peut-être au bout de plusieurs années – vont soudainement se réveiller et faire resurgir le cancer ailleurs que dans le sein, il reste de l’aveu même de la jeune chercheuse beaucoup de travail avant que cela ne débouche sur un nouveau médicament.

Mais pour l’instant, Emma Risson a repris les chemins de la faculté de médecine pour obtenir après sa thèse de biologie, une thèse de médecine. Selon elle "la recherche fonctionne bien en France, il existe des ponts entre la recherche et la médecine. Mais les gens qui comprennent vraiment les deux mondes ne sont pas très nombreux". Souhaitons qu’en octobre 2023 ces deux mondes se soient encore rapprochés pour plus de réussite dans la lutte contre le cancer du sein.

