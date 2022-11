Près de Lyon : son pied est écrasé par la voiture d'un train en marche

Dans la nuit de dimanche à lundi, un accident s'est produit au technicentre SNCF de Vénissieux. Selon le Progrès, un employé chargé de la maintenance a visiblement chuté au moment où un train passait à proximité. Son pied a alors été écrasé par une voiture en marche.

Pris en charge et hospitalisé en urgence, il aurait été partiellement amputé du pied. Ses jours ne sont pas en danger.

Une enquête interne a été ouverte en parallèle de l'enquête de police afin de déterminer les causes de l'accident et de vérifier si toutes les précautions de sécurité étaient respectées ou non.