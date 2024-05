LOU Rugby-Racing 92 : défaite interdite à la maison !

Ces dernières semaines, on pensait le LOU Rugby sauvé, bien aidé par ses victoires à domicile. Mais le week-end dernier a bien montré que cette saison allait être éprouvante jusqu’au bout. Retombé à la 12e place de championnat avec la défaite à Toulon et les victoires à l’extérieur de Clermont et Bayonne, Lyon s’interdit une nouvelle fois de perdre à la maison. Ce samedi, ce sera contre le Racing 92 dans le cadre de la 24e journée de Top 14.

Dans son Matmut Stadium adoré, le LOU s’est montré intraitable en championnat avec dix victoires en 11 rencontres en opposition au 100% de défaite à l’extérieur. Une sérénité, un calme et un petit plus qui feraient mieux de ne pas s’effriter à trois matchs de la fin de saison. Ce vendredi en conférence de presse, Fabien Gengenbacher abordait l’impact de la pression dans ces matchs à fort enjeu : "Il ne faut pas qu’elle nous inhibe, faut justement qu’elle nous permette de nous sublimer", explique le manager général du LOU.

La performance devra encore être reproduite ce samedi, face au Racing des Gaël Fickou, Cameron Woki ou encore Josua Tuisova… Un ancien de la maison justement. Star de l’équipe francilienne, celui qui a porté les couleurs du LOU pendant quatre saisons est déjà identifié comme danger numéro 1 : "C’est un joueur hors-normes. On essaie de ne pas cibler d’individualités mais lui on est obligé de le faire quand même. C’est probablement l’un des meilleurs joueurs du monde", reconnaissait Félix Lambey ce vendredi.

Un collectif contre des individualités

A défaut d’un recrutement basé sur des "stars", Lyon a autre chose pour contrer les fulgurances de son adversaire. "On va surtout se servir de notre collectif", expliquait Martin Page-Relo, qui poursuivait que son groupe a "axé le travail sur les avants", lors de la semaine de préparation. Suffisant pour battre les cinquièmes du championnat et se déplacer un peu plus tranquilles dans une semaine à Montpellier ?

Coup d’envoi de LOU Rugby-Racing 92 ce samedi à 17h, au Matmut Stadium.