Toulon-LOU Rugby : un déclic pour regarder vers le haut ?

Fin de saison à l’horizon. Le week-end dernier, le LOU Rugby se donnait de l’air en gagnant Pau (38-20) à domicile, lui permettant de respirer en prenant huit points d’avance sur la zone de relégation.

Ce samedi, les Lyonnais jouent à Toulon pour tenter de décrocher une victoire à l’extérieur qui les fuit depuis plus d’un an. Et d’éventuellement regarder vers le haut à quatre matchs de la fin de la saison régulière.

En effet, le LOU est à huit points d’une qualification pour les barrages et une remontée de dernière minute au classement peut être possible si les résultats contre Toulon, le Racing 92, Montpellier et Toulouse sont satisfaisants.

Vainqueur à l’aller face aux Toulonnais à domicile (27-15), Lyon va devoir évoluer une nouvelle fois dans un contexte hostile (ce qui ne lui a pas vraiment réussi par exemple à Bayonne ou à Perpignan). C’est pourtant un biais de motivation pour le manager général du LOU Fabien Gengenbacher : "Jouer ce match au mois de mai, sous le soleil, dans cette ambiance-là, dans ce lieu mythique du rugby français… Ca ne peut que nous mobiliser et nous donner envie de bien figurer et de répondre dans l’agressivité et le combat", expliquait-il vendredi matin en conférence de presse.

Après 22 journées, le RC Toulon est sixième de Top 14, et bien embarqué dans la locomotive menant aux play-offs. Après trois victoires de choix contre Toulouse, Bayonne et Montpellier, les Toulonnais ont tout de même perdu la semaine dernière à La Rochelle : "Ils ont une ligne d’attaque performante, et cette volonté d’aller chercher les extérieurs pour mettre en difficulté les défenses. Il va falloir réussir à les contrer et essayer de couper le rythme qu’ils vont imposer au jeu", analysait Ethan Dumortier ce vendredi.

Un déclic à l’extérieur tant attendu

C’est la clé de la rencontre. Depuis plus d’un an, le LOU Rugby doit jouer deux matchs en un lorsqu’il évolue à l’extérieur : contre son adversaire et contre lui-même. Les Rouge et Noir ont pris la fâcheuse habitude de se décomposer dans les fins de match : "Il faut être tous des leaders dans ces moments difficiles. (…) Une bonne défense et une bonne discipline pourraient nous permettre de gagner", estimait à son tour Jérôme Rey.

Si ces aspects sont mis en place pendant 80 minutes, et que l’ambiance de Mayol ne fait pas mollir les jambes lyonnaises, alors le LOU Rugby pourra peut-être regarder de l’avant.

Coup d’envoi de Toulon-LOU Rugby ce samedi à 17h au stade Mayol.