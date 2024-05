Toulon-LOU : Lyon courageux mais défait (30-24)

Constamment défaits cette saison à l'extérieur, les Rouge et Noir affrontaient une équipe en forme, restant sur trois victoires d'affilée.

En première période, les occasions manquaient. Toulon inscrivait une pénalité par Paolo Garbisi à la 7e minute puis un essai de Leicester Fainga'Anuku trois minutes plus tard. Et puis… plus grand chose jusqu'à la fin de la mi-temps, avec une nouvelle pénalité de Garbisi pour répondre à celle de Paddy Jackson.

Un petit 13-3 au moment de rentrer aux vestiaires qui ne laissait pas présager de la teneur de la seconde période, bien plus enlevée.

Liam Allen relançait le LOU à la 49e minute avec le premier essai lyonnais. Mais Gabin Villière et Jiuta Wainiqolo permettaient à Toulon de reprendre le large.

LA VISTA DE BAPTISTE SERIN 🤩



Le demi de mêlée du @RCTofficiel distille une superbe passe au pied pour son ailier Gabin Villière qui s'en va inscrire un magnifique essai 💥

#RCTLOU pic.twitter.com/JhI6xi1lQe — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 11, 2024

C'était sans compter Baptiste Couilloud et son essai à la 70e minute pour revenir à trois longueurs des locaux.

Une pénalité de Dan Biggar à la 80e scellait finalement le sort des hommes de Fabien Gengenbacher, courageux mais battus (30-24).

Douzième de Top 14, le LOU recevra le Racing 92 samedi prochain. Et aura ensuite une dernière chance de gagner ailleurs qu'à Gerland avec l'ultime déplacement programmé le 1er juin à Montpellier.