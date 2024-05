Provocation à la haine : un enseignant, adhérent à Reconquête!, interpellé près de Lyon

Un enseignant de l'école Les Deux Chênes à Chaponost a été interpellé et menotté à la sortie des cours le 2 mai dernier. Une scène qui s'est déroulée devant parents et élèves, et qui fait forcément jaser depuis dans la commune rhodanienne.

Selon le Progrès, cet adhérent au parti Reconquête! d'Eric Zemmour faisait l'objet d'une enquête de gendarmerie pour provocation à la haine.

Ce sont des affiches qu'il aurait collées dans les rues de Chaponost qui lui valent ces ennuis avec la justice. Le parquet de Lyon n'a pas communiqué le contenu incriminant de ces dernières.

Par ailleurs, il est aussi poursuivi pour port d'arme de catégorie D. On ne sait pas s'il avait avec lui cette arme, qui peut être un poignard ou une matraque, lorsqu'il était en classe.