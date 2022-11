Villeurbanne : il abandonne sa voiture après avoir foncé dans la devanture d’une boulangerie

Ce samedi matin aux alentours de 6h30 a été retrouvé un véhicule abandonné qui avait été projeté dans la devanture d’une boulangerie à Villeurbanne. Les faits se sont déroulés au 188 avenue Roger-Salengro, dans l’établissement Sensations Gourmandes.

Suite à cet accident dont on ignore encore les circonstances, l’automobiliste a pris la fuite à pied. Il a été retrouvé et placé en garde à vue. On ne sait pas s’il était ivre ou sous l’empire de stupéfiants au moment des faits.