Dans la région : Val Thorens (Savoie) réélue meilleure station d'Europe

Ce lundi, Val Thorens a annoncé avoir été élue meilleure station d'Europe par l'European Best Destinations.

Plus d'un million de voyageurs de 184 pays différents ont voté pour leur station de ski préférée en Europe. Et c'est Val Thorens qui a donc été réélue pour la sixième fois consécutive parmi les 110 stations du continent.

"Val Thorens a réussi l'impossible en devenant la plus haute station de ski d'Europe, et le plus grand domaine skiable du monde avec plus de 600 kilomètres de pistes. La station a été créée pour offrir la meilleure expérience de ski au monde. Ce prix récompense l'imagination, le goût du risque, l'esprit pionnier et le travail d'équipe, fondés sur une philosophie commune, LIVE UNITED. C'est cependant une grande responsabilité et une obligation d'excellence qui nous pousse toujours à travailler pour l'amélioration et la satisfaction de nos clients", a réagi Vincent Lalanne, directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens.