Lyon : quatre supporters interpellés ce week-end, fin de garde à vue ce lundi

Car en plus de devoir gérer la sécurité de la soirée la plus fréquentée de la Fête des Lumières, les victoires du Maroc puis de la France en quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar ont entraîné des rassemblements de supporters en Presqu’île et à la Guillotière.

Si la plupart des effusions de joie se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, quatre individus ont été interpellés pour jets de projectiles et tirs de mortiers d’artifice sur des policiers, ainsi que détention d’artifices. On ne sait pas encore s’il s’agit uniquement de supporters des Lions de l’Atlas ou s’il y a également parmi eux des fans des Bleus.

Leur garde à vue doit se conclure ce lundi, avec un éventuel passage devant un juge d’instruction puis un jugement en comparution immédiate.

De quoi envoyer un message avant la demi-finale électrique de mercredi prochain entre la France et le Maroc.