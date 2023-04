Lyon : une campagne de sensibilisation au partage de l’espace public est lancée

Ce jeudi matin, l’école élémentaire Chapeau Rouge à Vaise a ouvert ses portes, pour une première intervention au sein d’une classe. Plusieurs policiers ont pu animer l’atelier de première éducation à la route, en expliquant le fonctionnement des différentes chaussées. Grégory Doucet, maire de Lyon est intervenu aux côtés d’Ivan Bouchier préfet délégué pour la défense et la sécurité, Fabien Bagnon, vice-président de la métropole en charge de la voirie et des mobilités actives ainsi qu’Anne Braibant, maire du 9ème arrondissement.

Il est prévu dans le mandat de Grégory Doucet d’améliorer la ville de Lyon et sa métropole en modifiant la voirie et il faut que chaque usager apprenne à l’emprunter correctement. Le maire de Lyon affirme "commencer dès le plus jeune âge est fondamental pour contribuer à la sécurité de tous et toutes et lorsque l’on fait passer un message aux enfants on sait qu’ils vont le diffuser".

Après un passage de la ville à 30km/h, c’est un travail entre collectivités et Etat qui se réalise et qui a pour objectif la prévention pour atteindre 0 mort sur les routes. Depuis 2019, une baisse de 22% des accidents est constatée ce qui représente un signe d’encouragement fort. Ivan Bouchier, préfet délégué pour la défense et la sécurité précise que "rien n’est gagné mais les résultats pourraient paraitre comme encourageants si nous continuons nos efforts ensemble".

Ainsi, 10 000 élèves seront touchés à travers la métropole de Lyon par ce type d’intervention. La route est un espace partagé et la position des enfants est primordiale. En sortant de ces ateliers les plus jeunes auront peut-être la volonté de faire passer un message autour d’eux.