Droit de préemption commercial : la colère d’un élu LR contre le rachat d'un salon de coiffure par la Ville

Le salon de coiffure (à gauche) du 7 rue de Marseille (69007) et les commerces voisins dans le quartier de la Guillotière.

La mesure de droit de préemption commercial, conçue pour protéger la diversité et l’attractivité du commerce de proximité dans les Pentes de la Croix-Rousse et dans le secteur de la Guillotière-Péri, ne fait pas que des heureux et entraîne de grosses dépenses pour la Ville.













Un local et son fonds de commerce, situés dans le 7ème arrondissement, ont fait l’objet de discussions ce jeudi après-midi lors de la séance du Conseil Municipal de Lyon. Le maire et sa majorité ont voté favorablement le rachat par la Ville, puis la rétrocession gracieuse, du fonds de commerce du 7 rue de Marseille pour une somme de 40 000 euros. Camille Augey, 11ème adjointe au maire de Lyon, a fait valoir l’importance de l’action de la Ville "dans le développement d’une offre commerciale de proximité, en réponse aux besoins des habitants du quartier", qui souffrent de la redondance des commerces des environs où la téléphonie, la restauration rapide et les salons de coiffure sont déjà sur-représentés. "Nous souhaitons étoffer le paysage commercial avec une offre peu ou mal représentée." "Nous assumons d’avoir une démarche volontariste, oui, nous assumons de mettre les moyens, (…) ce qui est le principe même d’un plan de sauvegarde." a-t-elle complété. Un achat irresponsable selon Romain Billard, conseiller municipal (Les Républicains) du 6ème arrondissement qui a dénoncé cet achat lors de sa prise de parole. "Franchement, je dis chapeau ! C’est presque une aussi bonne affaire que l’achat par la Métropole de Lyon du 100 rue Bugeaud pour 13,6 millions, revendu 6,8 millions d’euros. Vous me direz eux, ils ont au moins revendu moitié du prix, nous c’est zéro !" s’est-il écrié, fustigeant ensuite la rétrocession à titre gracieux du fonds de commerce au prochain exploitant. "Une perte sèche de 40 000 euros", a-t-il résumé. Malgré quelques protestations à droite, le rapport a été largement adopté par le maire et sa majorité. X