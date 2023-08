Crystal Palace-OL : et si on retrouvait la victoire ?

Les supporters de l'OL se demandent à quelle sauce les joueurs de Laurent Blanc vont-ils être mangés cette saison. Car la préparation estivale n'a pas été une franche réussite sur deux aspects : le mercato, bloqué par la DNCG et ses sanctions. Et le sportif, avec des matchs amicaux franchement ratés (trois défaites et une courte victoire contre une D3 néerlandaise). (Lire la suite sur Lyon Foot)