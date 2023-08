Lyon : la mairie déboutée de sa demande d'expulsion d'une association de friperies solidaires

Ce lundi, le tribunal administratif de Lyon a débouté la mairie du 9e arrondissement qui souhaitait faire expulser l'association caricative des Vêtements du Coeur. Cette dernière gère deux friperies solidaires et dispose de locaux au-dessus de la Poste de Valmy.

Ce sont ces derniers qui sont convoités par les élus lyonnais et qui ont donc fait appel à la justice pour les récupérer. Officiellement, le but est de faire un tiers-lieu à la place des bureaux de Vêtements du Coeur, pour permettre aux habitants et autres associations d'en jouir, plutôt que de conserver ce site essentiellement de stockage. Mais en l'absence de projet chiffré et concret, le tribunal administratif a retoqué la demande de la mairie du 9e, ne voyant aucun caractère d'urgence ni de justification.

Pourtant, cette dernière avait fait voter par son conseil la délibération sur le tiers-lieu en novembre 2022. Mais depuis, le dossier ne s'est guère épaissi. Et les négociations avec l'association n'avaient pas abouti.

Selon Tribune de Lyon, les écologistes auraient notamment proposé à Vêtements du Coeur de se rabattre sur des box de garage à Villeurbanne pour stocker leur marchandise.

La mairie a décidé de se faire un ennemi de son voisin. Vêtements du Coeur regroupe près de 300 adhérents et a été créé il y a 20 ans par une figure de la marche pour l'égalité de 1983.

Depuis 2020 et le rachat des locaux par la Ville, les tensions sont vives. A tel point que Vêtements du Coeur a décidé de ne plus demander de subventions aux écologistes depuis deux ans.