Lyon : coup d’envoi des forums des associations 

C’est en effet ce week-end que débutent les traditionnels forums des associations. "C’est le moment pour chacune et chacun d’ouvrir une nouvelle page et d’y inscrire de nouveaux défis et de nouvelles aventures épanouissantes pour toute la famille", décrit la municipalité sur la page internet dédiée.

Ainsi, ce samedi 2 septembre, les associations seront présentes de 9h30 à 17h30 dans le 4e arrondissement de Lyon, Salle de la Ficelle au 65 boulevard des Canuts.

Le même jour, le rendez-vous est fixé de 10h à 17h dans le 7e arrondissement, Gymnase Clémenceau 49 rue Bechevelin et sur la place de Prado à quelques mètres.

Ce dimanche 3 septembre, les habitants du 8e arrondissement pourront découvrir à leur tour les associations de leur arrondissement de 10h à 17h sur la place Ambroise Courtois.

Il faudra attendre le samedi 9 septembre pour le 1er arrondissement, avec un forum de 10h à 17h au Complexe Généty Duplat, 8 rue Marie-Anne Leroudier. Ce sera aux mêmes heures, le même jour, pour le 9e arrondissement du côté du stade Jean Zay, dans la rue éponyme.

Le 9 septembre toujours, les Lyonnais du 2e arrondissement pourront retrouver les différents clubs de 14h à 18h au gymnase Chanfray, au 1 rue Casimir Périer.

Le 5e arrondissement organise aussi le 9 septembre son forum des associations, dans le parc de la mairie de 10h à 16h. C’est aussi dans la cour de la mairie que la municipalité du 6e donne rendez-vous à ses habitants, toujours le 9 septembre de 10h à 15h.

Enfin, il faudra attendre le 16 septembre pour découvrir les amicales, clubs et autres organisations dans le 3e arrondissement de Lyon. Un événement qui se déroula de 10h à 17h sur la place Guichard.