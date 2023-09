Cette animatrice lyonnaise va lire une dictée géante et gratuite à Lyon !

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu accueillera ce mercredi 13 septembre la "Dictée pour tous", un évènement créé par Abdellah Boudour ayant pour objectif de "fédérer l’ensemble des visiteurs, de tout âge et de tous horizons, autour de la langue française et permettre à tous l’accès à la lecture et l’écriture".

Ce sont en tout 200 participants qui sont attendus et qui devront tenter de faire le moins de fautes d'orthographe sur un texte lu par... (Lire la suite sur Lyon Femmes)