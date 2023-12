LyonMag à retrouver sur Threads, le concurrent de X !

Après Facebook, X (ex-Twitter) et Instagram, il est temps de s'abonner à notre compte Threads, dernier-né de Meta et mis en ligne en Europe ce jeudi.

Pensé sur le même système que X, Threads se veut être un pendant plus vertueux que le réseau d'Elon Musk. Meta annonce ainsi une modération plus présente (le groupe de Mark Zuckerberg revendique 15 000 modérateurs dans le monde) et une lutte contre les fake news, tandis que X revendique clairement la liberté de ton la plus totale.

Pour utiliser Threads, il faut obligatoirement avoir un compte Instagram. Il est toutefois possible de s'y rendre sans compte mais il sera impossible d'interagir.

Commencez à suivre @lyon_mag dès maintenant !