Procès du braquage du siècle à Lyon : jusqu'à 20 ans de prison pour les accusés en cavale

Après deux renvois à cause du Covid-19, et une audience privée de trois accusés sur six actuellement en cavale, la justice a sanctionné.

Pour l'attaque réussie d'un fourgon de la Loomis dans le canton de Vaud en Suisse le 24 mai 2017 et le vol de 40 millions de francs suisses, les malfaiteurs âgés de 39 à 54 ans ont tous été condamnés, y compris le trio présent à Lyon et qui a cherché à se dédouaner toute la semaine.

La peine la plus importante a été infligée aux trois braqueurs qui avaient pris la poudre d'escampette après avoir été laissés libres sous contrôle judiciaire. Vingt ans de réclusion criminelle a été prononcé contre eux. Reste désormais à les retrouver.

Les trois hommes dans le box et qui comparaissaient libres ont eux écopé respectivement de 7, 12 et 16 ans de prison.

Pour rappel, suite au braquage commis avec des armes de guerre, les accusés avaient été interpellés avec le butin constitué de billets de différentes devis, de lingots d'or et de milliers de pierres précieuses dans une villa de Haute-Savoie. Et pour cause, ils étaient placés sous surveillance depuis neuf mois.