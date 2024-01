Près de Lyon : interpellés en train de charger 5000 paquets de cigarettes dans des véhicules

Samedi soir, vers 23h20, ils ne pensaient pas qu'une patrouille de police allait les surprendre. Et pourtant, alors qu'ils chargeaient et transvasaient frénétiquement des cartons entre trois véhicules rue Edmond Rostand à Saint-Priest, les hommes âgés de 23 et 33 ans ont été contrôlés et interpellés par les forces de l'ordre.

Car il ne s'agissait pas d'un déménagement tardif, mais bien d'une opération malhonnête. En effet, les enquêteurs ont pu constater que dans ces nombreux cartons se trouvaient au total 5000 paquets de cigarettes. Par ailleurs, le duo avait sur lui 3800 euros en numéraires.

Placés en garde à vue, les suspects ont reconnu les faits. Leurs trois véhicules ont été saisis.

Présentés au parquet ce lundi, ils devaient être jugés dans l'après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate durant laquelle ils seront interrogés sur la provenance et la destination de ces paquets de cigarettes.