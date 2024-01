Madame gère l'argent du couple et refuse de lui donner de l'argent : il la violente

Cet habitant de Cours avait passé sa femme à tabac en juin dernier. Malgré leurs 51 ans de mariage, le septuagénaire ne l'avait pas ménagée, la saisissant par le cou, arrachant son sac et ses colliers.

Une scène à l'origine futile. En effet, sa femme gérait le budget du couple et lui donnait, ou non, de l'argent pour ses dépenses.

C'est parce qu'elle avait refusé de le faire qu'il s'était montré violent ce jour-là.

Face aux juges, agresseur et victime présumés ont rejeté la faute l'un sur l'autre. Madame aurait été sous le joug d'un homme alcoolique et violent verbalement depuis des années, et Monsieur vivrait avec une femme castratrice.

Le septuagénaire a finalement été condamné à 2 mois de prison avec sursis et devra effectuer un stage de sensibilisation aux violences selon le Progrès.