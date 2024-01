Alban Pousset-Bougère devient bâtonnier de Lyon

Un scrutin plutôt mouvementé puisque celui qui devait entrer en fonction en janvier, à savoir Me Yves Hartemann, avait renoncé et démissionné à cause de sa mise en cause dans l'affaire de la pollution industrielle de Grézieu-la-Varenne, dont il a été le maire jusqu'en 2008.

C'est donc Alban Pousset-Bougère qui le remplace donc et succède à Marie-Josèphe Laurent après le vote de ce mardi. Une promotion qui n'était pas prévue.

L'avocat lyonnais, accompagné de sa binôme Sara Kebir, a obtenu 51,81% des voix face à Valérie Giet. Il entrera en fonction ce jeudi, pour un mandat de 23 mois jusqu'en 2025.