Joëlle Forest-Chalvin : "Un manque de magistrats et de greffiers, Lyon est très sinistrée"

On arrive à la fin du mandat de Joëlle Forest-Chalvin, vice-bâtonnière de Lyon, qui avait été élue avec Serge Deygas. Elle estime avoir eu "un mandat riche et intéressant. Il a fallu être agile. La grève des avocats a débuté le jour de notre prise de fonctions".

Il y a aussi eu l'épidémie de Covid-19, et tout le chamboulement que cela a impliqué pour la justice. "Le confinement a été très compliqué à Lyon qui est une très grosse institution. Les dossiers ont été mis à l'arrêt, et on avait déjà un retard endémique". Joëlle Forest-Chalvin déplore un "manque de magistrats et de greffiers à Lyon, qui est très sinistrée".

Soucieuse de ne pas voir le gouvernement profiter de l'épidémie pour s'attaquer aux libertés, l'avocat estime "que les lignes rouges n'ont pas été franchies car après la sortie du confinement strict, nous sommes allés voir le président du tribunal et le procureur général pour leur dire qu'il fallait reprendre les plaidoiries. Heureusement à Lyon, nous avons une présidence pour la plaidoirie".

