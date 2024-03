Croix gammée et fausses explosions : le site d'un lycée près de Lyon et les adresses mails des profs piratés

Une ou plusieurs personnes ont réussi à prendre le contrôle du site internet de l'établissement, de l'ENT et Pronote.

L'une des conséquences majeures fut l'envoi de faux mails de la part des différents professeurs et membres de la direction.

Ainsi, les parents ont reçu un courriel de la proviseure adjointe qui leur indiquait que le lycée était fermé "suite à plusieurs explosions dans les différents bâtiments" et que "des mails seront prochainement envoyés aux parents sur la suite de la scolarité de leurs enfants".

Si ce courriel avait un ton cordial et déconnecté de la gravité des faits présumés qu'il relayait, d'autres comme ce professeur de mathématiques ont eu moins de chance avec le contenu de leurs faux mails : une croix gammée, du contenu anti-LGBT et cet objet de courriel tout en délicatesse "Le lycée a été sodomiser (sic)".

Le proviseur Raoul Savey a finalement annoncé aux parents dans la matinée que la situation était revenue pratiquement sous contrôle et que les services étaient mobilisés pour identifier les pirates. Une plainte sera déposée. "Pour l'instant, la situation informatique n'est pas stabilisée. Il est donc possible que vous receviez des messages farfelus envoyés depuis la boite mail, piratée, de professeurs. Je vous demande de ne pas en tenir compte et de garder sang-froid et sérénité", conclut-il.