"Pas une fatalité": bilan d’un an d’expérimentation pour réduire les déchets sur les quais de Saône à Lyon

Rendez-vous avec Bruno Bernard sur les quais de Saône, en ce vendredi 14 juin, sous un temps mitigé et pour une raison bien particulière : la signature d’une convention anti-déchets, résultat d’un an d’expérimentations.

Vous n’aurez pas manqué de remarquer, sur les quais de Saône, ces panneaux de sensibilisation incitant les flâneurs à ramasser leurs détritus en quittant les lieux : ils sont la manifestation physique d’une expérimentation conduite depuis un an par la Métropole, en partenariat avec l’éco-organisme Citéo.

Visant à "réduire les emballages au sol" de façon assez directe, notamment par le déplacement des containers du quai bas au quai haut ou par l’installation de filets dans les réseaux aquatiques, le plan comporte également une grande part de prévention : limiter l’emballage à usage unique dans les commerces, cartographier les fontaines à eau (dont celles dans les stations de métro), panneaux et macarons…

Selon le président de la Métropole, "il n’y a pas de fatalité à une ville qui n’est pas propre, il y a des solutions. Nous sommes pleinement mobilisés mais il faut aller plus loin encore" : c’est également l’avis de sa vice-présidente en charge de la réduction et du traitement des déchets, Isabelle Petiot, qui annonce une augmentation de la satisfaction quant à la propreté des quais Saint-Vincent "de 28% en 2022 à 80% en 2023". Le taux de déchets ramené en point de tri a également augmenté, tandis que celui de déchets au sol a diminué : une réduction de 58% des emballages de boissons au sol a été observée.

Ecologistes oblige, la priorité est aux espaces verts : "nous avons un devoir de prendre soin de nos espaces naturels". En ligne de mire, donc, les parcs de Miribel et de Parilly, et les quais de Rhône et de Saône, qui feront l’objet de la suite de cette expérimentation, dont le coût sur 4 ans est de 64 millions d’euros, parmi lesquels 5 millions d’aide par an de Citeo.

Petite fleur à venir : une campagne de sensibilisation dévoilée fin juillet répondant au doux nom de "pour la beauté du geste", avec l’intervention de sportifs en vue des jeux olympiques.