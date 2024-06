Des milliers de manifestants contre l'extrême-droite à Lyon, l'ultra-droite défile en fin de soirée

L'objectif étant d'éviter tout affrontement avec les identitaires regroupés à la Traboule.

Ce vendredi soir, mission encore réussie puisque les milliers de personnes défilant dans les rues pour dénoncer les scores élevés de Jordan Bardella et appeler à faire barrage le 30 juin ont été cantonnées à la Presqu'île et à la Guillotière. Et ce, non sans débordement et usage de gaz lacrymogène. Trois CRS ont ainsi été blessés lors d'interventions pour contenir la foule.

En fin de soirée, ce sont les membres de l'ultradroite qui ont pris le relais. En quittant le Vieux Lyon, cette cinquantaine d'individus s'est rendue en centre-ville, jusqu'à la Croix-Rousse. Aucune confrontation violente n'a été rapportée.