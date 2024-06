Michaël Zemmour, star des plateaux télévisés et des réseaux sociaux, est professeur à Lyon

Michaël Zemmour est un visage qui "dit quelque chose" à de plus en plus de monde.

"Ah ! mais c’est notre prof du cours de Ressources Humaines". Angela, ravie, regarde incrédule la vidéo qui passe en boucle sur le réseau X (ex-Twitter) sur laquelle Michaël Zemmour répond calmement à un Franz-Olivier Giesbert approximatif et café du commerce sur l’importance de maintenir des allocations chômage au bon niveau.

Peu le savent, mais depuis septembre 2023 l’économiste Michaël Zemmour, connu avant mais star omniprésente des plateaux télé depuis la dissolution du 9 juin dernier, est professeur d’économie à l’université Lyon 2 et chercheur au laboratoire Triangle.

Après un poste de maitre de conférences et de chercheur à la Sorbonne, il a rejoint Lyon pour coadministrer le master Economie du Travail et des Ressources Humaines avec ses collègues Laure Bazzoli et Damien Sauze.

Spécialiste de l’économie de la protection sociale et des finances publiques il juge assez sévèrement la politique menée depuis 2017 : "On a une politique économique de baisse des recettes fiscales qui n’a pas donné de résultats fous et qui en plus n’est pas soutenue par la population. Bien sûr sur le dernier chiffre du déficit public à 5,5 % il y a une partie de pas de chance, mais il y a 1,4 % qui sont dus à des baisses d’impôts non compensées".

Pour Michaël Zemmour, le programme du NFP est clairement un programme de gauche et de relance. "Comment faire pour que le programme NFP produise tous ses effets positifs c’est évidemment un enjeu majeur. Le SMIC à 1600 euros il est possible que ce soit mieux de ne pas le faire d’un coup, mais faire un programme de relance quand la croissance manque c’est quand même une bonne orientation".

Signe de l’importance de son discours pour le camp de la gauche, Michaël Zemmour est l’invité des réunions publiques du NFP à Oullins mardi et place Jean Jaurès à Lyon ce mercredi.

Peut-être l’occasion pour lui de pouvoir développer les thèmes qui lui sont chers : "il y a une sorte de rouleau compresseur dans les médias qui consisteraient à dire que le programme du RN est semblable à celui du NFP. Mais quand vous regardez les effets du programme RN sur les inégalités vous ne pouvez pas faire comme si c’était la même chose".

