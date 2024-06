"Pas de gauche ici": un militant du Nouveau Front Populaire agressé sur un marché à Lyon

Et dans le Rhône comme ailleurs, il y a une odeur de souffre. Le Nouveau Front Populaire dénonce l'agression de l'un de ses militants vendredi matin à Lyon.

Les faits se seraient déroulés dans le 6e arrondissement, sur le marché Montgolfier. "Un individu d'extrême-droite violent a surgi sur un jeune militant en lui assénant des coups de poing sans plus de paroles que "Si je t'attrape, je vais te niquer ta mère" et "Pas de gauche ici"".

Dans un communiqué, l'union de la gauche dénonce "ces violences dans notre ville de Lyon déjà trop nombreuses ces dernières années".

"Ils ne nous feront pas taire", conclut-elle.

La députée sortante de la 3e circonscription du Rhône Marie-Charlotte Garin a condamné cette agression : "L’extrême-droite s’en prend physiquement aux personnes qui ne pensent pas comme eux. Pour évitez le pire, on continue de convaincre et on va voter le 30 juin".