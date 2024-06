"Non à la fermeture de Lyon" : plusieurs dizaines de commerçants et riverains ont fermé l’Hôtel de Ville

En ce 27 juin, un air de vacances flotte dans la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon : c’est aujourd’hui le dernier conseil municipal avant l’été.

Une torpeur bien vite balayée par les invectives des quelques dizaines de commerçants et riverains venus ce jeudi matin faire entendre leurs revendications sur la place de la Comédie. En cause, la fermeture de Lyon, aussi connue sous le nom de piétonnisation.

"Il y a un ras le bol immense aujourd’hui à Lyon de tout ce qui est en train d’être mis en place sans concertation, sans étude d’impact, qui crée un véritable chaos en ville", explique Alexandra Carraz-Ceselli, coordinatrice du collectif. "Tout le monde veut une ville apaisée, mais on ne veut pas que les choses aillent à cette vitesse, de cette manière et avec cette ampleur."

Lancée il y a deux semaines, la pétition Stop à la fermeture de Lyon a déjà réuni près de 6000 signatures : elle constitue l’une des opérations d’un plan de grande envergure, entre mâchon de résistance et soldes symboliques. "Ça n’amuse personne d’être là, mais on aime notre ville et on ne peut pas se résoudre à la laisser mourir. On fera des actions, et on montera en puissance si on ne nous écoute pas."

Ce matin, plusieurs dizaines de riverains, commerçants ou tout simplement contestataires se sont réunis devant l’Hôtel de Ville pour interpeller le maire et les élus, pacifiquement mais fermement : "ce qu’on demande, c’est qu’on nous rencontre, qu’on arrête de nous mépriser et de faire comme si on était trois commerçants méchants qui refusent toute action de piétonisation".

Le collectif exige entre autres la suspension des travaux sur le point de commencer, mais également une rencontre avec les élus et le maire de Lyon. Alors que celui-ci dit avoir consulté 60 000 personnes sur les projets de réduction de la voiture au sein de la ville, Alexandra Carraz-Ceselli et les manifestants ne sont pas du même avis : "le collectif s’est fédéré autour de la contestation, on n’a jamais vu autant de gens mécontents dans la ville."