Près de Lyon : un dealer d'héroïne interpellé et condamné

La police nationale du Rhône annonce l'interpellation du gérant le 25 juin dernier, au terme d'une enquête minutieuse. Son livreur avait notamment été suivi pour permettre d'identifier à la fois des clients mais aussi la tête du réseau.

Les forces de l'ordre ont d'abord arrêté un client en possession d'héroïne et l'ont placé en garde à vue. Une audition fructueuse puisque le lendemain, le gérant était à son tour interpellé et interrogé. La perquisition sur son site de stockage permettait de saisir 865 grammes d'héroïne, 50 grammes de cocaïne, 249 grammes de résine de cannabis et 410 euros en numéraire.

Autant dire que pour un revendeur d'héroïne, la prise est maigre.

Le Vaudais de 38 ans a reconnu les faits mais a tenté de minimiser son rôle. Présenté au parquet, il a été jugé et condamné à 3 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec mandat de dépôt, ainsi qu’au paiement d’une amende de 2000 euros.

Quant aux clients convoqués, ils ont tous été laissés libres. L'un d'entre eux fera toutefois l'objet d'un rappel à la loi en fin d'année.