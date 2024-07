Un showroom clandestin d'accessoires de luxe et de maroquinerie démantelé près de Lyon

Repéré par les enquêteurs, l'entrepôt industriel ciblé a reçu la visite des forces de l'ordre le 27 juin dernier.

Sur place, elles tombaient nez à nez avec un individu en train de mettre des articles en rayon, dans l'attente de ses clients. L'homme âgé de 29 ans était bien obligé de reconnaître qu'il travaillait sans aucune déclaration faite aux administrations. Par ailleurs, ses articles étaient de la contrefaçon.

Interpellé, il était placé en garde à vue où il expliquait faire importer la marchandise de Turquie.

Les enquêteurs passaient ensuite à la perquisition qui permettait de découvrir et saisir plus de 1500 articles de marques de luxe contrefaits comme des lunettes, des parfums, des portefeuilles et des sacs. La somme de 1815 euros était aussi retrouvée.

#ContreLesTrafics | Le 27/06, les #Policiers du Rhône ont démantelé un entrepôt clandestin spéalisé dans la maroquinerie et les accessoires de luxe à Décines.

🔴1500 articles contrefaits et 1815€ saisis

🔴1 interpellé poursuivi devant le tribunal correctionnel de #Lyon pic.twitter.com/N25k3GgUQT — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) July 8, 2024 Le suspect utilisait un réseau social pour attirer des clients dans son showroom.

Ce dernier était finalement laissé libre à l'issue de son audition, l'enquête se poursuit.