"C’est une course contre soi et un challenge de chaque instant" : une Lyonnaise va défier l'Ultra Trail du Mont-Blanc

L’Ultra Trail du Mont-Blanc débute cette année ce lundi 26 août et va s'étaler jusqu'au dimanche 1er septembre. Plusieurs parcours, notamment la course mythique de 171 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif faisant le tour du Mont-Blanc en traversant l’Italie, la Suisse et la France, sont au programme. Plus de 10 000 participants sont attendus, dont Anne-Lyse, une Lyonnaise de 49 ans qui pratique l’ultra trail depuis 2018.

"C’est une course contre soi et un challenge de chaque instant", confie cette mère de famille de deux garçons passionnée par la course à pied suite à... (Lire la suite sur Lyon Femmes)