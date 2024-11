Lyon : plus de 23 000 Témoins de Jéhovah attendus à Eurexpo

Une assemblée spéciale se tient entre vendredi et dimanche à Eurexpo. Ce sont plus de 23 000 adeptes qui sont attendus à Chassieu, dont 3000 délégués internationaux de onze nationalités différentes.

L'évènement étant ouvert au public, cela permettra à la Miviludes de surveiller de près l'organisation dont elle suspecte une "dérive sectaire" car "rigoureusement organisée pour assurer une prédication méthodique et à grande échelle (...) pouvant priver l’individu de toute autonomie par l’injonction de préceptes dogmatiques".

Ce que démentent les Témoins de Jéhovah de France, qui ont d'ailleurs obtenu la condamnation récente de la Miviludes devant le tribunal administratif. Car la mission gouvernementale avait, dans l'un de ses rapports d’activité, mis en cause les Témoins de Jéhovah sur la base de documents datés ou issus de pays étrangers.

Les Témoins de Jéhovah revendiquent 130 000 membres en France.

Eurexpo a déjà accueilli ce genre de rassemblements religieux. On se souvient que la visite du pape Jean-Paul II à Lyon en 1986 avait été l'occasion de faire un détour par Chassieu où l'attendaient 350 000 catholiques. Et les Témoins de Jéhovah se sont aussi réunis à Eurexpo en 2001, 2009 et 2014, faisant à l'époque davantage polémique que cet été.