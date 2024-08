Le sénateur du Rhône Gilbert-Luc Devinaz rend hommage à Louis Mermaz : "Un homme de convictions et de dialogue"

Ce vendredi, dans un communiqué de presse, le sénateur du Rhône et de la Métropole de Lyon Gilbert-Luc a rendu un dernier hommage à Louis Mermaz, haut-fonctionnaire et ancien proche de François Mitterrand, décédé ce jeudi 15 août à 92 ans.

Le représentant du Rhône au sénat a tenu à saluer un "homme de convictions et de dialogue", qui a "incarné tout au long de sa vie un grand sens de l’Etat et le combat tenace pour la justice et l’égalité".

Louis Mermaz a également été salué par son ancien camarade socialiste pour ses contributions en Auvergne-Rhône-Alpes, lui qui a notamment été maire de Vienne pendant près de 30 ans : "A l’image de Jean Poperen ou de Charles Hernu, il fut l’un des artisans locaux majeurs du développement du PS d’Epinay dans notre région. Il fut aussi un soutien inébranlable à la cause arménienne et à la reconnaissance du génocide".

Tout au long de sa carrière politique, Louis Mermaz a occupé de nombreux postes, au-delà de son long mandat d’édile : Président de l’Assemblée nationale, sénateur de l’Isère, ministre dans quatre fonctions différentes, porte-parole du gouvernement ou encore président du département de l’Isère.