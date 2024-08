Affaire de l'agent orange : l'action en justice contre Bayer-Monsanto et 13 autres groupes jugée irrecevable en appel

La cour d'appel de Paris a jugé ce jeudi irrecevables les demandes d'une Franco-Vietnamienne pour faire reconnaître la responsabilité de Bayer-Monsanto et de 13 autres groupes agrochimiques qui avaient produit et commercialisé ce défoliant ultra-toxique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam.

Ce combat est mené par la franco-vietnamienne Tran To Nga, 82 ans et victime de ce produit cancérogène. Elle reproche à Bayer-Monsanto, dont le siège est basé à Lyon, ainsi qu'à d'autre groupes chimiques, d'avoir produit et commercialisé ce produit utilisé comme arme chimique par l'armée américaine et qui avait contaminé près de 4 millions de Vietnamiens et des centaines de milliers d'hectares de terres. La toxicité de l'herbicide était pourtant largement connu depuis 1957.

"Les demandes de Mme To Nga se heurtent à l'immunité de juridiction dont les sociétés (...) bénéficient", indique la cour d'appel de Paris, rappelant que les entreprises avaient agi "sur ordre et pour le compte de l'Etat américain".

Tran To Nga compte désormais se pourvoir en cassation.