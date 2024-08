Près de Lyon : un chantier reporté de près d'un an à cause de l'entreprise mandatée par le Département

Le Département du Rhône avait mandaté une entreprise pour construire un pont sur le ruisseau de Lafay, affluent de la rivière la Brévènne.

L'ouvrage devait permettre de garantir la stabilité de la route départementale en cas de crue importante.

Sauf que ladite entreprise a signifié à la collectivité locale ne plus être en mesure de finir les travaux avant le 31 octobre. Or, la loi sur l'eau interdit les chantiers dans les rivières entre le 31 octobre et le 15 mai.

La décision a donc été prise d'annuler le début du chantier estimé à 422 000 euros et de le reporter à l'année prochaine.

Selon le Département, "ce report ne devrait pas avoir d'incidence sur l'état de la route et la sécurité des usagers".