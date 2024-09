Chalet à la montagne et vacances aux Etats-Unis : elle confondait le compte du club de handball de Bron avec le sien

L'ancienne trésorière du club de handball de Bron comparaissait pour avoir régulièrement confondu le compte du club avec le sien, réalisant plusieurs virements entre 2018 et 2021. Au total, les enquêteurs ont découvert que la somme détournée avoisinait les 180 000 euros selon PressPepper.

Outre les dépenses du quotidien, la trentenaire s'était offert des voyages aux Etats-Unis et en Martinique, et avait fait l'acquisition d'un chalet à Villard-de-Lans en Isère.

Outre sa situation personnelle, l'ex-trésorière place le club brondillant dans l'incertitude. Car sur les 180 000 euros détournés, elle n'en a remboursé que 62 000. L'avocat du club a évoqué devant les juges une "crainte du dépôt de bilan".

La prévenue a écopé de 18 mois de prison avec sursis et d'une interdiction de gérer une entreprise ou d'être trésorière, même bénévolement, durant 3 ans. Afin de permettre un remboursement plus rapide, ses comptes ont été gelés et son chalet isérois a été saisi.

Son ex-compagnon, qui était le vice-président du club de handball, a été condamné à 9 mois de prison avec sursis. Il avait pourtant expliqué aux juges ne pas avoir été au courant de la provenance de l'argent subitement dépensé par madame.