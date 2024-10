Il transportait 135 000 euros dans des valises à Lyon : le réseau égyptien de blanchiment d'argent condamné

Elles étaient soupçonnées d'avoir mis en place ou participé à un réseau de blanchiment d'argent entre la France et l'Egypte.

L'histoire avait débuté pour les enquêteurs le 8 juin 2022. Un Egyptien était chargé ce jour-là de convoyer 135 000 euros dans des valises et de prendre le train à la gare de Perrache. Sauf qu'il avait oublié un bagage dans le TGV, obligeant la police à intervenir pour effectuer une levée de doute. Les agents avaient ainsi découvert 40 000 euros et un passeport dans la sacoche.

Et lorsque l'Egyptien s'était rendu compte de son oubli, il s'était présenté aux objets trouvés où il avait été interpellé en possession de son autre valise, contenant 95 000 euros.

L'enquête ouverte avait permis de découvrir un réseau impliquant des chefs d'entreprise égyptiens basés en France qui intervenaient, le plus souvent dans le BTP, et qui blanchissaient le cash gagné avec des virements en Egypte. Entre 2022 et 2023, on estime à 2,5 millions d'euros l'argent qui aurait été blanchi à travers ce circuit financier.

Sur les 22 individus mis en examen, seulement onze étaient jugés. Mais tous ont été condamnés vendredi, écopant de peines allant d'un an de prison avec sursis à 6 ans de prison ferme. L'individu concerné par la peine la plus lourde, Mohamed Montaleb, fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt.