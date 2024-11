Près de Lyon : une dark kitchen fermée pour de graves manquements aux règles d'hygiène

Mais l'absence d'une salle pour recevoir des clients n'empêche pas la DDPP de veiller au grain.

Et la visite d'inspecteurs mercredi dans la dark kitchen de Lil Burger à Saint-Priest a entraîné la fermeture administrative de cette dernière.

La plupart des points habituels ont été cochés : "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage et des équipements", "absence de traçabilité des denrées"… Mais aussi plus inquiétant : "sanitaires du personnel débouchant directement sur la zone de production".

Fermée, la dark kitchen de la place Jean Moulin ne pourra pas rouvrir avant d'avoir corrigé 47 mesures dressées par la DDPP et validé le tout par une nouvelle inspection.