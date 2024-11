Lyon : nouvelle démission au sein de l'exécutif écologiste

Après la démission de la maire du 3e arrondissement Véronique Dubois-Bertrand, c'est au tour d'un adjoint de la nouvelle édile Marion Sessiecq de s'effacer, cette fois définitivement.

Philippe Petiot, adjoint en charge des Espaces Verts et de la Végétalisation, jette l'éponge et renonce à son mandat, un an et demi avant la fin officielle de ce dernier.

"Son départ nous rappelle à quel point il est difficile de mener un mandat d’élu d’arrondissement sans les mêmes moyens et le même statut que les élus des grandes villes et les mairies de plein exercice. Quand on a en plus des enfants en bas âge et une activité professionnelle débordante, comme c’est le cas pour monsieur Petiot, la nature humaine nous ramène au bon sens et au besoin de parfois dire stop", évoque Marion Sessiecq dans un communiqué, remerciant son ex-adjoint pour son travail sur le verger de l'arrondissement ou le boisement Miyawaki.

La délégation des Espaces Verts sera confiée à Marie Vidal, tandis que Frédéric Boissieu intègrera le conseil du 3e arrondissement à sa place.