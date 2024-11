100 000 euros débloqués pour les illuminations de Noël à Lyon : My Presqu'île déçue par l'effort des écologistes

Soit une enveloppe passant de 45 000 à 100 000 euros pour aider My Presqu'île, l'association de commerçants du centre-ville présidée par Johanna Benedetti, à illuminer la ville en fin d'année.

Un effort des écologistes pas suffisant selon cette dernière, qui fait un "constat déceptif". "En Presqu'île, seules sept rues sont éclairées cette année, dont cinq entièrement financées par la Ville. (...) Ce dispostif minimal reste insuffisant. Les décorations manquent de spectaculaire et ne répondent pas pleinement aux attentes. Ces cinq rues illuminées ne font que pallier l'urgence et ne suffisent pas à maintenir l'attractivité du territoire qui pourrait être portée plus largement par la Fête des Lumières", critique My Presqu'île.

L'association regroupant plus de 550 adhérents en centre-ville de Lyon précise que ce soutien de la mairie reste "une bonne nouvelle pour l'attractivité de la Presqu'île" mais face aux difficultés rencontrées par les commerçants et "les modifications profondes en cours sur notre territoire" comme le projet Presqu'île à Vivre qui va exclure la voiture, "le temps est venu pour la municipalité et la Fête des Lumières d'assumer leur part de responsabilité dans l'attractivité de Lyon".

My Presqu'île aimerait qu'un accord de financement pérenne soit signé, plutôt que d'attendre de savoir chaque année à quel montant elle aura droit. "Sans cela, les Lyonnais se verront contraints de renoncer à une tradition qui faisait jusque-là leur fierté", conclut-elle.