Près de Lyon : les cours annulés dans un lycée après un jet de pétard sur un professeur

Quelques jours plus tôt, un professeur avait été touché par un jet de pétard. Le personnel enseignant a fait valoir son droit de retrait, dénonçant une situation de plus en plus critique au sein de l'établissement vaudais.

Selon les syndicats, près d'une dizaine de professeurs sont actuellement en arrêt maladie.

Les cours reprendront ce lundi, après une visite d'une délégation du rectorat vendredi pour tenter de rassurer les professeurs. Mais ces derniers pointent du doigt des manques de moyens humains face à des classes surchargées et de certains élèves très turbulents, voire violents.