Confirmation de l'annulation de la vente d'un terrain à Lyon : la friche du Mont Sauvage restera un espace végétalisé

La municipalité écologiste avait décidé d'annuler un deal passé par Gérard Collomb en 2018 et le promoteur Neoxia, qui devait récupérer le terrain du 33 rue du Bon Pasteur dans le 1er arrondissement pour en faire un projet immobilier.

La cour administrative d'appel vient de confirmer le jugement du tribunal administratif datant de 2022 et qui avait autorisé la mairie à casser la cession du terrain dit "friche du Mont Sauvage" pour qu'il reste un espace de verdure.

"Le Jardin du Mont Sauvage deviendra un nouveau lieu de respiration pour les habitants des Pentes : et si les aménagements sont pensés pour l’accessibilité de tous les humains, quel que soit leur âge, l’espace est pensé aussi pour préserver l’équilibre avec le reste du vivant en définissant, pour la 1ère fois dans l’arrondissement, une réserve de biodiversité", se félicite Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon.

Désormais débarrassée des encombres judiciaires avec Neoxia, la Ville de Lyon entend démarrer des travaux pour aménager le site et pouvoir le rouvrir au public. "La partie sud de la parcelle (1200 m²) sera sécurisée et aménagée sobrement pour y permettre, dès le printemps 2025, la détente et le repos. La partie nord du site (800 m²) demeurera non accessible au public afin de préserver une zone de tranquillité propice à la riche biodiversité qui s’est installée sur le site", précise-t-elle.