Lyon : Pierre-Guy Cellerier et sa femme relaxés dans une affaire d'aveux soutirés et de Rolex volée

Lundi, Pierre-Guy Cellerier, people lyonnais et gérant de la Maison Cellerier et de la franchise des boulangeries Paul, était jugé aux côtés de sa femme Amélie Cottendin et d'un ami.

Le trio était accusé par un brocanteur, copain d'enfance de Pierre-Guy Cellerier, de l'avoir traumatisé au cours d'un interrogatoire.

En effet, le couple Cellerier était persuadé que le brocanteur leur avait volé une montre Rolex en or, d'une valeur de 35 000 euros, lorsqu'il était venu chez eux pour évaluer certains de leurs meubles. Ils l'avaient donc convoqué en novembre 2020 dans leur maison de Collonges-au-mont-d'Or pour le cuisiner pendant trois heures.

Au terme de ce huis-clos pesant, auquel avait également participé le troisième larron, le brocanteur avait avoué les faits. Alors qu'il était totalement innocent, puisque l'enquête officielle avait permis de découvrir que la voleuse était en réalité la femme de ménage, depuis condamnée.

Le brocanteur avait expliqué que cette séance pesante l'avait profondément marqué, et qu'il en résultait des ITT : 21 jours, et même une hospitalisation ! Sa plainte initiale pour chantage, séquestration et violences avec préméditation avait d'abord été classée sans suite. Puis il avait récidivé, en ciblant des violences en réunion.

Les avocats des Cellerier ont montré aux juges cette semaine qu'il n'y avait pas eu de violence ou de contrainte, et que n'importe quelle autre personne se serait levée et serait partie, plutôt que d'avouer quelque chose qu'elle n'avait pas fait.

Pierre-Guy Cellerier, Amélie Cottendin et leur ami ont donc été relaxés ce mercredi.