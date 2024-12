"Un danger pour le public reçu" : fermeture administrative du bar à chicha El Manara à Vénissieux

Le bar à chicha El Manara, situé au 221 avenue Francis de Pressensé a été fermé administrativement en ce mois de décembre par arrêté municipal. Cette décision s’appuie notamment sur un avis défavorable émis le 24 octobre 2024 par la sous-commission départementale de sécurité contre "les risques d’incendie et de panique". Cet établissement de nuit était ouvert au public de 23h à 5h du matin.

L’analyse de risques réalisée conclut que l’établissement présente "un danger pour le public reçu", en raison de "l’absence de garantie de la conformité de l’extension et de la présence de dégagements non conformes et obturés".

De plus, l’exploitant n’a pas donné suite aux injonctions de mise en conformité. Il ne s’est pas présenté lors de la visite de contrôle prévue le 16 octobre 2024 et n’a pas répondu à la mise en demeure envoyée le 31 octobre.

L’arrêté précise que la fermeture est effective à compter de sa notification.