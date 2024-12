Suicide d'un conducteur de la SNCF : la CGT Cheminot de Lyon tire à boulets rouges sur le ministre des Transports

Originaire de la Loire, le quinquagénaire était engagé au sein de la CGT. Et son décès tragique a récolté des réactions diverses. Car outre les hommages, il y a eu aussi des commentaires rappelant que des milliers de personnes ont raté le réveillon de Noël puisque l'axe ferroviaire Sud-Est a été paralysé toute l'après-midi.

Mais la déclaration la plus conspuée est celle du nouveau ministre des Transports Philippe Tabarot, qui n'a pas rendu hommage au conducteur lors d'une interview sur CNEWS, et qui a même rajouté : "Ça aurait pu être plus grave s’il avait souhaité faire dérailler son train".

Des propos "honteux" selon la CGT Cheminots de Lyon, qui invite le ministre et le reste des commentateurs à "la plus grande retenue afin de respecter la mémoire de notre camarade".

"Le secteur CGT des Cheminots de la région de Lyon exprime à nouveau toute son émotion et assure à la famille de Bruno ainsi qu’à ses camarades de Saint Etienne tout son soutien. Les messages de solidarité de très nombreux syndicats CGT et de cheminots nous parviennent et nous font chaud au cœur", conclut le syndicat dans son communiqué.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Melun pour recherche des causes de la mort après le décès du conducteur du TGV et a été confiée à la gendarmerie.