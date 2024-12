Vaudais écrasé après avoir été éjecté d'une voiture : son fils mis en examen et écroué

Mise à jour ce lundi à 22h15 : Le parquet de Grenoble confirme la mise en examen du suspect, placé en détention provisoire.

Mise à jour ce lundi à 11h : Avant d'être déféré au pôle criminel de Grenoble, le fils a finalement reconnu le meurtre de son père, éjecté de sa voiture puis écrasé alors que le sexagénaire tentait de se rattraper à la portière. Les motivations de ce passage à l'acte ne sont pas encore connues. On ne sait pas non plus si l'acte était ou non prémédité.

Article initial : Le fils de la victime, interpellé le lendemain à Paris, nie les faits.

Les enquêteurs avaient remonté sa piste car son frère avait indiqué aux enquêteurs que le véhicule aperçu par un témoin correspondait au sien, à savoir une Renault Megane.

Le trentenaire a donc tenté de prouver à la section de recherches de Grenoble qu'il n'avait rien à voir avec la mort violente de son père. Ce dernier avait été éjecté d'une Renault Megane, avant d'être écrasé par l'automobiliste qui avait fait une manœuvre dans ce but.

Selon lui, sa voiture était en panne ce même soir. Et il se serait rendu à Paris pour rendre visite à sa soeur, alors même qu'elle se trouvait en réalité à Lyon. Il serait ainsi victime d'un complot familial.

Des explications qui n'auraient pas convaincu, le fils soupçonné de parricide doit être présenté au parquet ce lundi en vue d'une mise en examen pour meurtre sur ascendant.