Simplifiez vos trajets quotidiens : covoiturez malin et économisez à chacun de vos déplacements, sans réservation !

LANE est une ligne de covoiturage, où les arrêts sont matérialisés comme des arrêts de bus pour faciliter la rencontre entre conducteurs et passagers. Partez quand vous voulez, il n'y a pas de réservation nécessaire. En quelques clics sur l'application, lancez votre demande ou proposez un trajet et rendez-vous à l'arrêt !

Disponible sur lanemove.com, LANE vous invite à repenser vos déplacements entre Bourgoin/Villefontaine et Lyon/Saint-Priest. Que vous soyez passager ou conducteur, voici pourquoi vous devriez l’adopter dès aujourd’hui.

Pourquoi choisir LANE pour vos trajets quotidiens ?

1. Une solution écologique et économique

LANE favorise la réduction des émissions de CO2 en optimisant l’occupation des véhicules. En partageant votre trajet avec d’autres personnes, vous contribuez à diminuer le nombre de voitures sur la route, tout en réduisant vos frais. En tant que passager, vous profitez d’un mode de transport gratuit !

2. Un système simple et rapide

LANE fonctionne comme une ligne de covoiturage, où les arrêts et horaires sont prédéfinis pour faciliter la rencontre entre conducteurs et passagers. En quelques clics sur l’application, lancez votre demande ou proposez votre trajet ! Vous serez surpris par la fluidité et la fiabilité du service.

3. Une communauté en pleine expansion

Rejoindre LANE, c’est faire partie d’une communauté engagée pour une mobilité plus responsable. En covoiturant, vous tissez des liens avec des personnes partageant vos trajets et vos valeurs.

Rejoignez LANE : Devenez acteur d'une mobilité durable et solidaire !

LANE offre aux conducteurs des avantages attractifs :

Gagnez de l’argent : En transportant des passagers sur votre trajet habituel, vous pouvez amortir vos frais de carburant et d’entretien.

: En transportant des passagers sur votre trajet habituel, vous pouvez amortir vos frais de carburant et d’entretien. Optimisez votre trajet : Vous n’avez rien à changer à vos habitudes ! L’application vous met en relation en temps réel avec des passagers qui partagent votre itinéraire.

: Vous n’avez rien à changer à vos habitudes ! L’application vous met en relation en temps réel avec des passagers qui partagent votre itinéraire. Une expérience sécurisée : Les utilisateurs sont vérifiés et les indemnisations sont versées directement sur l'application.

Ce service est porté par la Métropole de Lyon et la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère.

Avec LANE, vous n’êtes pas qu’un conducteur : vous devenez un acteur de la mobilité durable et solidaire.

Comment rejoindre LANE ?

Rien de plus simple :

Téléchargez l’application : Rendez-vous sur votre store (Google Play ou App Store) pour télécharger LANE. Inscrivez-vous : Créez votre profil en quelques minutes. Recherchez ou proposez un trajet : Que vous soyez conducteur ou passager, l’application vous guide pas à pas pour planifier votre déplacement. Profitez du covoiturage : Voyagez en toute sécurité, économie et convivialité.

Adoptez LANE et accélérez la transition vers une mobilité durable

LANE n’est pas qu’une simple application de covoiturage. C’est une véritable révolution dans la manière de penser nos déplacements quotidiens. Que vous soyez un passager à la recherche d’un moyen pratique et économique de vous rendre au travail, ou un conducteur souhaitant optimiser vos trajets tout en gagnant de l’argent, LANE est fait pour vous. Alors, qu’attendez-vous pour rejoindre la révolution du covoiturage ?

Téléchargez LANE aujourd’hui et faites le premier pas vers une mobilité plus verte et plus intelligente !