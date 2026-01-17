Culture

Le Roi des Ours, une fable écologique à La Mouche

Le Roi des Ours, une fable écologique à La Mouche
DR Marion Cluzel

Le public plonge au cœur du Grand Nord avec ce spectacle mêlant percussions et dessin live.

Avec le Roi des Ours, on suit Thor, grizzly solitaire et imposant, traqué puis blessé par deux hommes, dans une course-poursuite haletante vers les sommets rocheux (Lire la suite sur Lyon Poche)

Tags :

la mouche

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
D.K le 17/01/2026 à 18:22

"grasse " aux écolos lyonnais, tout ce que commence par "éco" ça me fait vomir. Il faut etre vraiment doué pour dégoûter des gens dans aussi peu de temps. Vivement les élections pour que on se débarrasse cette peste verte

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.