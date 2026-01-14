C’est une rencontre qui devrait attirer du monde. Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, sera bientôt en séance de dédicaces dans la région. Le rendez-vous est donné le samedi... (Lire la suite sur Lyon Femmes)
Mercredi 14 Janvier 2026 à 07h01
Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, bientôt attendue près de Lyon
La reine de beauté part à la rencontre de ses fans.
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
quelle prénom extraordinaire !!!Signaler Répondre
Waouh beauté fatale trop mignonneSignaler Répondre