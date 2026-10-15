Saint-Romain-en-Gier : le passage à niveau fermé aux véhicules dans la nuit du 19 au 20 octobre

Les automobilistes devront éviter le passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre.

Le Département du Rhône annonce des travaux de réfection de tranchées entre 20h et 6h30. Durant toute cette période, la traversée du passage à niveau sera interdite aux véhicules motorisés.

Ces travaux avaient initialement été programmés durant l’été, mais avaient été reportés pour des raisons de sécurité liées à la proximité immédiate de la voie ferrée.

Un nouveau fonctionnement des feux depuis juillet

Le chantier intervient quelques mois après la mise en place d’un nouveau dispositif de circulation au niveau du passage à niveau PN 337.

Le Département du Rhône, l’État, la Région et SNCF Réseau ont installé un alternat par feux tricolores afin d’améliorer la sécurité du franchissement. Le dispositif est entré dans sa configuration définitive le 2 juillet dernier.

Aux heures de pointe du matin et du soir, les feux fonctionnent selon un cycle prédéfini.

En dehors de ces créneaux, les cinq feux restent rouges et ne passent au vert que lorsqu’un véhicule est détecté à l’approche. L’arrivée d’un train interrompt automatiquement le cycle.

Le Département indique également avoir engagé, avec la commune, une période d’observation du fonctionnement du dispositif.

Cette phase doit permettre d’identifier d’éventuels ajustements à apporter ultérieurement au cycle des feux afin d’améliorer la circulation sur le secteur.